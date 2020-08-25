إيمان العاصى: البطولة المطلقة ليست فى حساباتى والسينما الأقرب إلى قلبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إيمان العاصى: الدراما لها الفضل فى مسيرتى الفنية

حالة متوهجة من الإبداع تشعلها النجمة إيمان العاصى كلما أقبلت على عمل فنى سواء فى السينما أو التلفزيون، حيث أكدت أميرة الدراما إيمان العاصى فى تصريحات خاصة أن السينما هى الأقرب إلى قلبها، وأن الأفلام السينمائية أطول عمرا من الدراما، فالفيلم السينمائى تاريخ خالد، موضحة أن الدراما حققت لها نجاحا كبيرا تفتخر به ولكنها تتمنى أن تحقق التوازن بين السينما والدراما.

وبعد تألقها فى مسلسل مملكة إبليس الجزء الأول والثاني، تفاضل أميرة الدراما إيمان العاصي بين عدد من المشاريع الفنية للموافقة عليها خلال المرحلة المقبلة، مؤكدة أن موافقتها علي المشاركة في أي عمل فني مرهونة بقيمة العمل الفنى ودورها وأهميته في السياق الدرامى.

وعن نجاح مسلسل مملكة أبليس ومسلسل بخط الأيد على الرغم من عرضهما خارج السباق الرمضانى قالت إن العمل الجيد يفرض نفسه في أى توقيت والجمهور واعي ومثقف ويدرك جيدا قيمة العمل الجيد ويتجلي ذلك في نسب المشاهدة العالية وردود الأفعال المتميزة.

وأوضحت أميرة الدراما إنها لا تضع البطولة المطلقة فى شروطها أو حساباتها بل بالعكس أنا أؤيد الأعمال التى تعتمد على البطولة الجماعية، لأن كل ممثل فيها يكمل الآخر، والمسلسل أو الفيلم يكون شديد التنوع والجمهور يحب هذه النوعية، مؤكدة أن ما يهمها هو مضمون الشخصية التى تجسدها ونوع الدور واختلافه ومدى ما يقدمه من تطور في أدائها، ولذلك أختار الأعمال التي تعتمد على قصة مميزة وأحداث مشوقة ومؤثرة.

وأضافت أميرة الدراما أن مسلسل مملكة إبليس والتى برعت من خلاله فى تجسيد دور داليدا من المحطات المهمة جدا فى حياتي الفنية والذي أسعدتني المشاركة فيه، خاصة أنه مع كوكبة رائعة من النجوم مثل غادة عادل وسلوى خطاب ورانيا يوسف وصبري فواز وكريم قاسم وأحمد داوود، كما أن العمل مع المؤلف المميز محمد أمين راضى الذى يشكّل إضافة إلى أى فنان.

ونفت العاصي وجود أية خلافات مع نجمات العمل، مشيدة بروح التعاون والمحبة والتي سادت أجواء التصوير.

وأشارت أميرة الدراما أن نجاح شخصية "داليدا" كان أكبر من توقعاتها، وحقيقة أسعدنى هذا النجاح وله وقع خاص عندى، خاصة أن التحضيرات للشخصية والمسلسل تطلّبت مجهوداً كبيراً ووقتاً طويلاً، لذلك خرج المسلسل بهذا الشكل وحقق هذا النجاح حتى في بداية عرضه على إحدى منصة شاهد ثم عرضه على قناة ام بي سي مصر.

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من جهة أخرى، أبدت إيمان العاصي سعادتها بنجاح مسلسل بخط الايد مع النجم أحمد رزق والنجمة سوسن بدر ، موضحة ان المسلسل له وقع خاص، حيث إنه يدور حول الأسرة والأطفال لذلك كانت ردود الفعل منذ أولى حلقات العمل عند إذاعته رائعة وفوق التوقعات.



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إيمان العاصى (2)



إيمان العاصى (3)



إيمان العاصى (4)