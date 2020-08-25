شكرا لقرائتكم خبر عن سعد لمجرد ينعى خالته:"وداعا حبيبتى الحنينة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى النجم سعد لمجرد خالته عبر حسابه على إنستجرام، ونشر صورة لهما وكتب عليها قائلا:"إنا لله إنا إليه راجعون، وداعاً خالتي حبيبتي الحنينة الله يرحمك ويغفر لك، ادعوا لخالتي "ثورية جبران" بالرحمة ومغفرة الذنوب وجنات الفردوس الأعلى".

وكتبت الفنانة زينة، قائلة:" لا حول ولا قوة الا بالله الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة ويصبركم علي فراقها"، كما كتبت الفنانة فيفى عبده قائلة:" الله يرحمها يارب".



سعد لمجرد

وعلى الجانب الآخر حققت أغنية "عدى الكلام" التى طرحها النجم المغربى سعد لمجرد على طريقة الفيديو كليب منذ شهر أكثر من 44 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب" وهى من كلمات أمير طعيمة، ‏ألحان عزيز الشافعى، توزيع توما، ويسعى من خلالها للوصول إلى جمهور المشرق العربى، وذلك بعد أن ‏حققت غنيته "أنت معلم" ما يقارب المليار مشاهدة على "يوتيوب"، وتم تصوير الأغنية الجديدة "عدى الكلام" بسيرك شهير ‏بالعاصمة الفرنسية باريس، واستغرق تصويرها يومين، وتضمنت مشاهد أكشن وألعاب السيرك المتنوعة‎‏.

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وطرح الفنان سعد لمجرد بوستر أغنيته الجديدة "عدى الكلام" على حسابه الرسمى على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وظهر لمجرد ‏على الغلاف على طريقة الممثل العالمى هيو جاكمان فى فيلمه ‎ The Greatest showman، بزى لاعبى السيرك، والأغنية ‏مصرية الصنع؛ إذ إنها من كتابة أمير طعيمة، ومن ألحان عزيز الشافعى وتوزيع توما‎.‎

الأغنية قام بإخراجها المخرج حكيم غراب، وهو فرنسى من أصول عربية، وشاركه طاقم تصوير من عدة بلدان أوروبية‎ .