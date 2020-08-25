شكرا لقرائتكم خبر عن السقا وآسر ياسين وعمرو يوسف.. نجوم الأكشن والرومانسية فى صورة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغل النجوم أحمد السقا وآسر ياسين وعمرو يوسف، تواجدهم فى مكان واحد سويا، أثناء استمتاعهم، بإجازتهم الصيفية، لالتقاط صورة جماعية، حيث نشر عمرو يوسف، صورة تجمعه مع السقا وآسر ياسين، مكتفيا بتعليق "يا صباح الفل"، وهى الصورة التى تفاعل معها المتابعون لدى النجم عمرو يوسف، مطالبين النجوم الثلاثة بالظهور سويا فى عمل واحد.



السقا وآسر ياسين وعمرو يوسف

فيما وصف البعض هذا الثلاثى السقا وآسر وعمرو، بأنهم نجوم الأكشن والرومانسية، حيث أبدع النجوم الثلاثة فى الأعمال السينمائية والدرامية التى تعتمد على الأكشن، وكذلك أبدعوا فى الأعمال الرومانسية.

وكان صناع مسلسل "100 وش" لآسر ياسين ونيللى كريم، كشفوا عن وجود جزء ثانى من المسلسل، والذى حقق نجاحا جماهيريا كبيرا، ولكنهم رجحوا أن يكون المسلسل خارج الموسم الرمضانى المقبل، وأن يكون فى العام الذى يليه.

بينما كان الظهور الأخير للنجم عمرو يوسف، من خلال صورة نشرتها، النجمة إلهام شاهين، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، جمعتها بالنجوم يسرا وعمرو يوسف وزوجته كندة علوش وعمرو منسى المدير التنفيذى لمهرجان الجونة السينمائى، خلال قضاء إجازتهم الصيفية.