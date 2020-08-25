شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يجهز مفاجأة جديدة لجمهوره بعد أغنية "لينا مكان بعدين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وعد النجم تامر حسنى جمهوره بمفاجأة جديدة خلال أيام بعد طرح أغنية "لينا مكان بعدين"، كما تقدم باعتذار لمتابعيه ومحبيه على الألم الذى شعر به البعض من المنفصلين عن أحبائهم بعد سماع أغنيته الأخيرة، وأكد أن مفاجأته التى سيقدمها خلال أيام ستغير لهم المود بشكل كامل.

ونشر تامر حسنى، صورته عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، وكتب فى تعليقه على الصورة، "صباح الهنا يا أغلى ناس على قلبى أنا.. أنا آسف لو أغنية "لينا مكان بعدين" نزلت فى وقت فيه ناس سايبين بعض.. أنا شايف كمية وجع وآلم وجراح فى التعليقات مش طبيعية.. كام يوم وهغيرلكم المود خالص ودا وعد".



تامر حسنى

وكان قد طرح النجم تامر حسنى أغنية "لينا حياة بعدين" عبر قناته الرسمية على يوتيوب وهى تتر مسلسل "مدرسة الحب 3"، والأغنية من كلمات الشاعر أحمد المالكى، وألحان شريف بدر، وتوزيع موسيقى هيثم راضى.

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ويضم مسلسل "مدرسة الحب 3"، باقة من أهم نجوم الدراما فى مصر، أمثال أمير كرارة، وخالد الصاوى، ومى سليم، ومحمد لطفى، ولقاء سويدان، ويقوم مصطفى قمر، ببطولة إحدى الحكايات داخل المسلسل، بالإضافة إلى تقديمه الأغانى بالجزء الخاص به.. كما يعتبر هذا العمل الدرامى، الظهور الأخير للفنان الكبير الراحل فاروق الفيشاوى.



تدوينه تامر حسنى

وتخوض جومانا مراد بـ"مدرسة الحب 3"، تجربتها الإنتاجية الرابعة، حيث سبق وأنتجت مسلسلات "انتقام وردة"، و"الخيط الأبيض"، و"هيك تجوزنا"، وتم تصوير العمل الجديد على مدار عامين بين القاهرة، ودبى، وبيروت، ودمشق، وبعض المدن والعواصم الأوربية.

وفى سياق آخر حرص النجم تامر حسنى على توجيه رسالة شكر لزوجته بسمة بوسيل، على مفاجأة عيد ميلاده، التى جمعت فيها عددا كبيرا من أصدقائه الفنانين والمشاهير فى حفلة خاصة، ونشر حسنى مجموعة من صور الاحتفال عبر حسابه الشخصى بموقع الصور إنستجرام، وكتب قائلا: "مفاجأة بسومى ليا ألف شكر يا حبيبتى وربنا يخليكى ليا ويخليلنا ولادنا ويسعد كل الناس، وكل الشكر للناس الجميلة اصدقاء العمر اللى شاركوها عمل المفاجأة وطبعاً بشكر الناس اللى عملوا التورتة الجميلة دى".