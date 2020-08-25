شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول سابا تنعى مدير أعمالها وائل المصرى بعد وفاته صباح اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة اللبنانية نيكول سابا وفاة مدير أعمالها وائل المصرى صباح اليوم الثلاثاء، حيث نعته على حسابها بموقع "إنستجرام" بكلمات مؤثرة، معبرة عن حزنها الشديد لرحيله، كما وجهت التعازى لأسرته وأهله.

وكتبت نيكول سابا على إنستجرام، "بكثير من الحزن والأسى أنعي صديق عمرى ورفيق دربى وأخى ومدير أعمالى السيد وائل المصرى أرجو منكم ومن محبّيه رفع الصلوات لراحة نفسه فى أحضان القديسين الأبرار كما أتقدّم بخالص التعزية لأهله وعائلته.. عائلتى الثانية.. آمين".

وتابعت "كان قلبك حزين بس كان قلبك كبير.. مع السلامة يا عشرة العمر والأيام الجميلة.. الله يرحمك".



نيكول سابا

وفى سياق آخر انتقدت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، المسئولين فى بلادها بعد حادث انفجار مرفأ بيروت، حيث كتبت عبر حسابها على تويتر: "يا عيب الشوم على المسئولين اللى ما عم يسألوا على هالناس اللى تشرّدوا وراحت بيوتهم وصاروا ع الطريق!! لولا الشباب والصبايا اللى عم يتطوعوا يساعدوا وينظفوا ما كان حدا تطلع فيهن!! ولو هالقد رخيص الشعب طلع بالنسبة لإلكن وما ليه قيمة! ولك انتو شو الحيوان كان حسّ على دمّو".

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كما روت النجمة اللبنانية نيكول سابا، لحظات الرعب التى أصابتها جراء انفجار بيروت، قائلة: أنا الحمد لله بخير وكويسة وعيلتى أيضا بخير، بس كنت فى حالة قلق شديدة وكنت عاوزه أجرى أروح البيت عشان اطمئن على العائلة".



نيكول سابا ومدير اعمالها وائل المصرى



وائل المصرى مع نيكول سابا



وائل المصرى مدير اعمال نيكول سابا