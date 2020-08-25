شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عبد المغنى مساعد مى عز الدين فى مسلسلها "خيط حرير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد الفنان محمود عبد المغنى دور مدير أعمال مى عز الدين والذراع اليمنى لها خلال أحداث مسلسلها الجديد "خيط حرير"من إخراج إبراهيم فخر، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج شركة سينرجى، ويتوصل تصويره في الديكور الخاص بالعمل بمنطقة المقطم، حيث انتهى عبد المغنى من تصوير عدد كبير من أحداث دوره فى العمل.

مسلسل "خيط حرير" بطولة مي عز الدين، محمود عبد المغني، سوسن بدر، نيقولا معوض، مي سليم، هنادي مهنا، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمي، ونسمة النجار، وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج ابراهيم فخر.

من ناحية أخرى، يشارك محمود عبد المغني في مسلسل "شارع 9"، مع عدد كبير من النجوم منهم رانيا يوسف، وأحمد وفيق، ومن تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبد الخالق.

وكان أخر ظهور للفنان محمود عبد المغنى فى مسلسل "النهاية" للنجم يوسف الشريف كضيف شرف فى الحلقات الذى عرض فى موسم رمضان الماضى وحقق نجاحاً جماهيرياً والعمل من إخراج ياسر سامى، تأليف عمرو سمير عاطف، وشارك فى بطولته كل من عمرو عبد الجليل ومحمد لطفى وسهر الصايغ وأحمد وفيق وناهد السباعى واخرون من النجوم والعمل من إنتاج سينرجى.