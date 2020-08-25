شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان برلين السينمائى يقرر التوقف عن الفصل بين الجوائز بحسب الجنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة مهرجان برلين السينمائي، التوقف عن الفصل بين الجوائز بحسب الجنس فى دوراتها المقبلة لتجنب أي تراتبية بين الرجال والنساء.

وستمنح اعتبارا من النسخة المقبلة من المهرجان، التى ستقام من 11 إلى 21 فبراير 2021، جائزة دب فضى لأفضل أداء رئيسى، ومساند بدلا من "أفضل ممثلة" و"أفضل ممثل".

ونقلت قناة فرانس 24 عن إدارة مهرجان برلين السينمائي، أحد أهم المهرجانات السينمائية في العالم، أنها ستنمح اعتبارا من العام المقبل جائزة دب فضي لأفضل أداء رئيسي ومساند بدلا من "أفضل ممثلة" و"أفضل ممثل"، وبذلك لن تفصل بعد الآن بين جائزتي أفضل ممثل وممثلة لتجنب أي تراتبية بين الرجال والنساء.

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وأوضح مديرا المهرجان مارييت ريسينبيك وكارلو شاتريان "التوقف عن الفصل بين الجوائز بحسب الجنس مؤشر إلى إدراك أكثر مساواة للنوع الاجتماعي في أوساط السينما".

وستمنح العام المقبل جائزة جديدة بعنوان "جائزة الدب الذهبي للجنة التحكيم"، وإلى جانب كان والبندقية، يعتبر مهرجان برلين من الأهم في العالم. وينظم سنويا في فبراير وقد تمكن من إقامة دورته للعام 2020 خلافا لمهرجان كان الذي اضطر إلى الإلغاء بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. أما مهرجان البندقية، فيفتتح الأسبوع المقبل مع اعتماد بروتوكول صحي صارم جدا.

وأكد منظمو مهرجان برلين أن الدورة المقبلة ستقام "حضوريا" رغم جائحة كوفيد-19 مؤكدا ضمان "أكبر قدر من السلامة"، وأعلنت إدارة المهرجان أن تعديلات "على بنية المهرجان وبرمجة الأفلام والعدد الإجمالي للأفلام المعروضة" ستحدد "في الأسابيع المقبلة".

وتقام الدورة المقبلة من المهرجان في العاصمة الألمانية برلين من 11 إلى 21 فبراير 2021