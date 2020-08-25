صور.. قبلات دوا ليبا وأنور حديد وسط الأمواج بعد الاحتفال بعيد ميلادها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطعت عدسات البارباراتزى صوراً للمغنية العالمية دوا ليبا برفقة حبيبها أنور حديد فى حالة حب ويتبادلا القبلات وسط الأمواج على الشاطئ فى ماليبو، وذلك بعد الاحتفال بعيد ميلاد المغنية الخامس والعشرين، وظهر الثنائى وهما يستمتعا بركوب الأمواج ويمرحان برفقة صديقان مقربان. Advertisements

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