تعرف على لجنة مشاهدة واختيار الأفلام بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شكلت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية برئاسة السيناريست سيد فؤاد لجنة مشاهدة واختيار الأفلام للدورة العاشرة التى ستنطلق يوم 12 مارس 2021، وتستمر حتى يوم 18 من نفس الشهر وتضم اللجنة سينمائيين من مختلف التخصصات ما بين نقاد ومخرجين وكتاب سيناريو وجاء التشكيل كالآتى: المخرج عماد البهات والمخرج بشارة شكري والناقد أسامة عبد الفتاح والناقدة مروة أبو عيش والسيناريست سيد فؤاد والناقد والمخرج فاروق عبد الخالق.



لجنة مشاهدة واختيار مهرجان الاقصر للسينما الافريقية

وصرحت المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان أن استمارة المشاركة سيتم إغلاق التقديم فيها يوم 10 ديسمبر 2020 وستعلن نتائج اختيار الأفلام في الأسبوع الأول من يناير عام 2021، وقد أطلقنا استمارة الاشتراك للدورة العاشرة للمشاركة فى 4 مسابقات سينمائية في المهرجان وهي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة ومسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة ومسابقة الأفلام الروائية القصيرة ومسابقة أفلام الدياسبورا والمسابقات الثلاثة الاولى يشترط فيها أن تكون إنتاجا وإخراجا من دول أفريقية وصناعها مقيمون في بلد افريقى، أما مسابقة الدياسبورا فهي لصناع السينما الأفارقة الذين يعيشون في المهجر وهي مسابقة مستقلة .

وتضم اللجنة العليا للمهرجان فى دورته العاشرة الممثل المصرى الكبير محمود حميدة رئيسا وتتشكل اللجنة من المنتج جابى خورى رئيسا وعضوية كل من الكاتب يوسف القعيد والمخرج مجدى أحمد على والدكتورة أمانى الطويل واللواء طارق علام والكاتب مدحت العدل والسفير عزت سعد والخبير السياحى محمد عثمان والفنانين صبرى فواز وسلوى محمد على.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية ستقام دورته العاشرة فى الفترة من 12 إلى 18 مارس 2021 وتقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين برعاية ودعم من وزارتى الثقافة والسياحة وبدعم من وزارتي الشباب والرياضة والخارجية ومحافظة الأقصر ونقابة السينمائيين وبرعاية البنك الأهلي وهيئة تنشيط السياحة.