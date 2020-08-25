أنغام ورامي جمال يدخلان سباق الأغاني الصيفي لـ2020

أعلن الفنان رامي جمال والفنانة أنغام، عن أغنية جديد لكل منهما على حدة، وذلك عبر حساباتهم الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

كشفت أنغام عن اسم أغنيتها المنفردة الجديدة التي تحمل عنوان "بحبك وبرتاحلك"، وذلك بصورة دعائية لها

عبر "إنستجرام".

إضافة إلى رامي الذي لم يكشف عن اسم أغنيته واكتفى بالإعلان عنها كالآتي"أغنية سنجل قريبًا جدًا"، عبر "إنستجرام".

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سجل صيف 2020 العديد من الأاغاني المنفردة لكبار نجوم الوطن العربي، أبرزهم

الهضبة عمرو دياب والذي طرح 3 أغاني منفردة "يابلدنا ياحلوة، مالك غيران، أماكن السهر"، الفنان محمد حماقي الذي طرح أغنية "هو ده حبيبي"، الفنان رامي صبري بأغنيته "خطيرة"، وغيرهم، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحققوا نسبة مشاهدة عالية ، بالإضافة إلى تصدرهم المراكز الأولى في قائمة الاكثر مشاهدة عبر الموقع.