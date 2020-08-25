بعد "بالبنط العريض".. المصريون لـ حسين الجسمي : غالي وأقرب من الوريد

تخطت أغنية المطرب حسين الجسمي، "بالبنط العريض"، حاجز الـ 15 مليون مشاهدة في أول 10 أيام من طرحها، الأغنية التي أثارت إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

وحققت الأغنية نجاح في الوطن العربي، ويغنيها المطرب حسين الجسمي، باللهجة المصرية، مما قرب أعمال الجسمي من

المصريين أكثر مما كانت عليه، حيث من الشائع قرب أعمال حسين الجسمي من المصريين بشكل خاص وإلقاء أغانيه باللهجة المصرية حبًا في المصريين.

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وجدير بالذكر أن حسين الجسمي طرح أغنية "بالبنط العريض"، منذ 9 أيام، ويغنيها باللهجة المصرية، وهي من ألحانه، وكلمات أيمن بهجت قمر، وتوزيع ومكساج وماستر توما.

كما أنه طرح الجسمي، مؤخرا أغنية رومانسية بعنوان "أهواك للموت" بمناسبة عيد الأضحى الماضي، وهي من أشعار العالية وتوزيع وليد فايد، ومكساج وماستر جاسم محمد، وإشراف هزيم.