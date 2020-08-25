أعلنت الفنانة نيكول سابا وفاة وائل المصري مدير أعمالها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وكتبت نيكول عبر حسابها قائلة : "بكثير من الحزن والأسى أنعي صديق عمري و رفيق دربي و أخي و مدير أعمالي السيد وائل المصري". والأسى أنعي صديق عمري و رفيق دربي و أخي و مدير أعمالي السيد وائل المصري". Advertisements وتابعت : "أرجو منكم و من محبّيه رفع الصلوات لراحة نفسه في أحضان القديسين الأبرار كما أتقدّم بخالص التعزية لأهله وعائلته.. عائلتي الثانية.. آمين". محبّيه رفع الصلوات لراحة نفسه في أحضان القديسين الأبرار كما أتقدّم بخالص التعزية لأهله وعائلته.. عائلتي الثانية.. آمين". وأختتمت حديثها قائلة : "كان قلبك حزين بس كان قلبك كبير.. مع السلامة يا عشرة العمر والايام الجميلة ..الله يرحمك".

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد وفاة مدير أعمالها.. نيكول سابا : مع السلامة ياعشرة العمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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