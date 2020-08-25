شاهد.. تامر حسني يعتذر لجمهورة بسبب أغنية "لينا حياة بعدين"

وجه المطرب تامر حسني رسالة إعتذار لجمهوره بسبب أغنية "لينا حياة بعدين"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وكتب "حسني" عبر حسابه قائلًا : "صباح الهنا

يا اغلى ناس على قلبي انا.. انا آسف لو اغنية لينا حياة بعدين نزلت في وقت فيه ناس سايبين بعض.. أنا شايف كمية وجع و آلم و جراح في التعليقات مش طبيعيه .. كام يوم وهغيرلكوا الموووود خااااالص و ده وعد".

ويذكر ان أغنية "لينا حياة بعدين" تتر مسلسل مدرسة الحب الجزء الثالث، كلمات الشاعر أحمد المالكي، وألحان شريف بدر، وتوزيع موسيقى هيثم راضى.