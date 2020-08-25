شاهد.. في عيد ميلاده الـ 41 حسين الجسمي يوجه رسالة لجمهوره

احتفل المطرب حسين الجسمي بعيد ميلاده الـ 41، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وكتب "الجسمي" عبر صفحته قائلًا : "أكمل هذا الطفل عامه الـ41 والحمدلله على كل نعمه.. واثق الخطوة بمحبّتكم.. وشامخ باحترامكم". الطفل عامه الـ41 والحمدلله على كل نعمه.. واثق الخطوة بمحبّتكم.. وشامخ باحترامكم". ويذكر ان أخر أعمال المطرب حسين الجسمي أغنية "بالبنط العريض" كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان حسين الجسمي، توزيع ومكساج توما، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا على السوشيال ميديا وتجاوزت حاجز الـ 15 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب بعد أسبوعان من طرحها. "بالبنط العريض" كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان حسين الجسمي، توزيع ومكساج توما، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا على السوشيال ميديا وتجاوزت حاجز الـ 15 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب بعد أسبوعان من طرحها.

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