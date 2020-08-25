فيديو.. أماكن السهر للهضبة تتخطى المليون ونصف مشاهدة بعد ساعات من طرحها

كسر فيديو كليب أغنية "أماكن السهر" للهضبة عمرو دياب، حاجز المليون ونصف المليون مشاهدة، وذلك قبل مرور 24 ساعة من طرحه على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

الهضبة طرح الأغنية منذ أيام وحققت نجاحًا كبيرًا، إذ تصدرت قائمة الأعلى استماعًا على

كل وتطبيقات الموسيقى المختلفة.

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أغنية "أماكن السهر" كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة الهندي، وتظهر الفنانة دينا الشربيني في الفيديو كليب الذي انتهى من تصويره في الساحل الشمالي.

وتعد هذه الأغنية هي ثالث

كليب يطرحه عمرو دياب في دور السينما خلال مشواره الغنائي الحافل بالنجاحات والتجارب الجديدة والجريئة؛ إذ كان أول مطرب يقدم هذه الفكرة عام ١٩٩٦ عندما طرح كليب "نور العين" في دور السينما وقتها، والمرة الثانية كانت في كليب "وماله" عام ٢٠٠٥، وجاء كليب "أماكن السهر" ليكون ثالث عمل غنائي يطرحه الهضبة في دور السينما.