مصطفى الصافي يستعد لطرح أغنية "بايخة"

يستعد المطرب السعودي مصطفى الصافي لطرح أغنية جديدة تحمل اسم "بايخة"، وذلك عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" والمنصات الإلكترونية المختلفة.

يجدد مصطفى الصافي تعاونه مع الشاعر والملحن تركي الشريف في أغنية "بايخة"، والموزع محمد عامر، وهو فريق عمل أغنية "بالمصري"

نفسه التي تم طرحها العام الماضي.

وانتهى مصطفى الصافي أخيرًا من تسجيل أغنية "انتهت علاقتنا" باللهجة المغربية، كلمات الشاعر الغنائي ياسر السيداسي، ألحان وتوزيع سليم دويشات، وتم تسجيلها بأحد الاستوديوهات الخاصة.

Advertisements

يشار إلى أن مصطفى الصافي شارك في عدد من الحفلات الغنائية قبل جائحة كورونا في السعودية والإمارات والقاهرة والمغرب وسويسرا مع كبار الفنانين منهم الفنان الكبير محمد عبده والفنان حسين الجسمي والفنان رابح صقر، وغيرهم.

ويستعد لطرح أغنية باللون الخليجي العراقي تحمل اسم "على خير"، كلمات حامد الغرباوي، ألحان وتوزيع حاتم منصور.