أيمن قنديل في مسلسل " قوت القلوب" الجزء الثاني



قال الفنان الكبير أيمن قنديل، أنه يشارك في مسلسل قوت القلوب الجزء الثاني ،حيث بدأ أمس تصوير أول مشاهدة بمدينه الأنتاج ،ويلعب الفنان دور شخصيه "شوقي النونو "صاحب "نايت كلوب".

المسلسل بطوله الفنانه ماجدة زكي ،والفنان خالد زكي ،والفنان سامي مغاوري ،وغيرهم من النجوم ،ومن المقرر

عرض المسلسل ٥ سبتمبر القادم ويشارك في المسلسل عدد كبير جدا من ضيوف الشرف أبرزها رانيا فريد شوقي ،عبير صبري ،باسم سمرة، وغيرهم من الممثلين .المسلسل من سيناريست محمد الحناوي، وأخراج المخرج الكبير "مجدي أبو عميرة .

وتجدر الإشارة الي أن مسلسل "قوت القلوب" ينتمى لنوعية أعمال ال 50 حلقة، تدور أحداث المسلسل حول قوت (ماجدة زكى) التى تعمل بمدرسة وتحاول إعالة أسرتها ورعايتها، ولكن يتعرض ابنها حسن الطبيب للعديد من المتاعب في حياته بسبب تصرفات أمه غير المتزنة، ولكن سرعان ما تجد قوت نفسها في صراع غير محتمل مع أبنائها فى اطار اجتماعي عائلى.

