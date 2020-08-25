فيروس “كورونا” يدخل السينما المصرية من أوسع أبوابها

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 01:16 مساءً - منذ 3 دقائق

آخر تحديث: 25 - أغسطس - 2020 2:00 مساءً

ينتشر فيروس كورونا في كافة أصقاع الأرض تماما كما دخل في مفاصل حياتنا اليومية، وأعمالنا وفي تعاطينا مع الآخرين، حتى بتنا مرتهنين لهذا لوباء الذي يدور العالم حوله، حيث لا موضوع يناقش أو قرار يتخذ خارج هذا السياق الوبائي الذي نعيش في كنفه منذ اكتشافه في الصين لأو مرة في أواخر عام 2019.

وبتنا نشهد تأثيرات كوفيد 19 على كل القطاعات والمجالات من حولنا، حيث تغير شكل العالم ليصبح أكثر مرونة وتقبلا لهذا الواقع المرير الذي فرض علينا التجول في الكمامات، والخوف من الإصابة بالعدوى. وكنا قد رأينا الكثير من الأعمال الفنية واللوحات التعبيرية عن هذه المرحلة التي شكلت منعطفا تاريخيا على مختلف الصعد، الأمر الذي دعا الكتاب والفنانين وضع بصمتهم على قاعدة “مررنا من هنا” تخليدا لهذه الحقبة الزمنية.

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وقد شاهد معظمنا العديد من المقاطع التمثيلية الكوميدية التي تحاكي مخاوفنا منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي للتخفيف من حدة القلق الذي يعيشه العالم جراء العزلة الاجتماعية المفروضة في معظم الدول. كما شاهدنا عدة أغاني تناولت وباء كورونا مثل أغنية محمد رمضان والتي حازت على 33 مليون مشاهدة.

وفي هذا السياق، كتب المصري شريف الحطاب سيناريو فيلم سينمائي ضخم، يتناول موضوع كورونا، بعد تحضيرات طويلة تطلبها السيناريو لينتقل إلى مرحلة التصوير بجهوزية تامة.

وكان الحطاب قد رشح لبطولة الفيلم أحمد داوود وكريم فهمي بسبب “قدراتهم التمثيلية الخاصة في القيام ببطولة هذه النوعية من الأفلام”، بحسب رأيه. وسيعقد الحطاب عددا من جلسات العمل مع إحدى شركات الإنتاج الكبرى لبدء ترشيح أبطال الفيلم، والاستقرار على الموعد النهائي لبدء التصوير.

وتبدأ أحداث الفيلم في دولة الصين وتنتهي في مصر، وسيرصد جهود الدولة المصرية في مساعدة الدول منذ بداية الأزمة وحتى نهايتها، كما يبرز المخاطر التي تعرّض لها العالم خلال تلك الفترة الحرجة.