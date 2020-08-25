تجنباً للتراتبية بين الرجال والنساء… مهرجان برلين يوقف الفصل بين جائزتي أفضل ممثل وممثلة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 01:16 مساءً - منذ 37 دقيقة

لا تزال إشكالية المساواة بين الرجل والمرأة تشغل حيزاً كبيراً من كافة المجتمعات في العام، إذ تناضل النساء منذ سنوات للوصول إلى المساواة الفعلية بين النساء والرجال.

وفي مبادرة نوعين لهذا العام، قررت إدارة مهرجان برلين والتي تعدّ من أحد أهم المهرجانات السينمائية في العالم، أنها لن تفصل بعد الآن بين جائزتي أفضل ممثل وممثلة، لتجنب أي تراتبية بين الرجال والنساء.

وستمنح جائزة دب فضي لأفضل أداء رئيسي، وآخر مساند، بدلا من أفضل ممثلة وأفضل ممثل، اعتبارا من دورة العام المقبل.

وأعلن مديرا المهرجان، مارييت ريسينبيك، وكارلو شاتريان، “التوقف عن الفصل بين الجوائز بحسب الجنس يعد مؤشرا إلى إدراك أكثر مساواة للنوع الاجتماعي في أوساط السينما”.

وكشفوا عن أن العام المقبل ستمنح العام المقبل جائزة جديدة بعنوان “جائزة الدب الذهبي للجنة التحكيم”.

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يذكر أن مهرجان برلين يعدّ من الأهم في العالم، إلى جانب مهرجان كان والبندقية، إذ ينظم سنويا في شباط، حيث تمكن من إقامة الدورة الحالية، خلافا لمهرجان كان الذي الغي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويفتتح مهرجان البندقية الأسبوع المقبل، مع اعتماد بروتوكول صحي صارم جدا.

وأكد منظمو مهرجان برلين أن الدورة المقبلة ستقام حضوريا، رغم جائحة “كوفيد19″، مؤكدين ضمان “أكبر قدر من السلامة”.

وأعلنت إدارة المهرجان أن تعديلات “على بنية المهرجان وبرمجة الأفلام، والعدد الإجمالي للأفلام المعروضة ستحدد في الأسابيع المقبلة”.

وتقام الدورة المقبلة من المهرجان في العاصمة الألمانية برلين، فبراير المقبل.