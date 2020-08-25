تعرف على أول “5 لاعبين” من ضحايا كومان مع برشلونة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 01:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلن الهولندي رونالد كومان ، منذ اللحظة الأولى التي تولى فيها تدريب برشلونة عن نيته بإعادة تجديد الفريق وأن هناك عدد من اللاعبين سيكونوا خارج حساباته .

حدد الهولندي رونالد كومان المدرب الجديد لفريق برشلونة، ثلاثة لاعبين سيكونون خارج الحسابات الموسم المقبل، ولن يحتفظ النادي الكتالوني بخدماتهم.

وذكرت تقارير صحفية أن كومان تواصل بالفعل مع اثنين من لاعبي برشلونة لإبلاغهما بعدم رغبته في تواجدهما في الفريق، وهما: لويس سواريز، وأرتورو فيدال.

وحسب صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، هناك ثلاثة لاعبين آخرين حددهم كومان للتخلص منهم في موسم الانتقالات الصيفي الحالي، وهم: إيفان راكيتيتش، صامويل أومتيتي، وجونيور فيربو.

Advertisements

وكان كومان أجرى عدة اتصالات هاتفية أخرى صباح الثلاثاء شكلت مستقبل برشلونة في الموسم المقبل، إذ أخبر مجموعة من النجوم بنهاية دورهم مع الفريق.

وتحدث كومان هاتفيا مع جوردي ألبا -أيضا- وفيليبي كوتينيو وأخبرهما بتواجدهما في المشروع المستقبلي للنادي.

كما أشارت صحيفة ”ماركا“ إلى أن بعض النجوم الكبار ليسوا في مأمن من الرحيل أيضا، أمثال سيرجيو بوسكيتس وسيرجي روبرتو وجيرارد بيكيه، وكلٌّ منهم معرض لتلقي اتصال من كومان يخبره فيه باستغناء النادي عن خدماته أيضا، إذ إنهم يدركون أن الفريق بأكمله تقريبا معروض للبيع.

وذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، أن المدرب الهولندي حدد طلباته من إدارة النادي للفترة المقبلة، وطلب التعاقد بشكل فوري مع رأس حربة صريح، ولاعب وسط ملعب، وقلب دفاع، بالإضافة لظهيرين وفي أسرع وقت ممكن.