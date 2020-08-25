لحظة مؤثرة..فيلة تجتمع بابنتها وحفيدتها بعد 12 عام من الفراق

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 01:16 مساءً - منذ ساعتين

فيلة تجتمع بابنتها وحفيدتها بعد 12 عام من الفراق

لحظة مؤثرة للقاء أنثى فيل مع ابنتها وحفيدتها بعد انفصال دام نحو 12 عامًا ، رصدتها عدسات كاميرا حراس حديقة الحيوانات في مدينة هالة الألمانية .

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن الفيلة بوري، البالغة من العمر 39 عامًا، نقلت من حديقة برلين إلى حديقة بيرج في مدينة هالة شرق ألمانيا، ليلتئم شملها مع ابنتها تانا البالغة من العمر 19 عامًا بعد 12 عامًا من الانفصال.

ويأتي ذلك ضمن برنامج لإعادة شمل الأفيال التي تنتمي إلى عائلة واحدة في القطعان المحتجزة في الأسر.

وسيظل منزل الأفيال مغلقًا في الوقت الحالي لمنح الحيوانات فرصة للاسترخاء وإعادة التعرف على بعضها البعض، وفقًا لبيان صادر عن حديقة الحيوان، لكن الزوار سيظلون قادرين على رؤية الأفيال في منطقتها الخارجية.

بوري فيلة أفريقية ولدت في زيمبابوي عام 1981 ونقلت إلى حديقة حيوان ماجديبورج في ألمانيا، حيث عاشت من 1983 إلى 1997، ليتم إرسالها بعد ذلك إلى حديقة تيربارك برلين بهدف التكاثر.

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وفي عام 2001، أنجبت ابنتها الأولى تانا.



تعيش الأفيال في البرية في مجموعات عائلية، يقود كل منها ذكر رئيسي.

وتميل الإناث إلى البقاء مع أمهاتهن مدى الحياة، بينما يترك الذكور الصغيرة القطيع بمجرد البلوغ.

وقال مدير حديقة الحيوان، الدكتور دينيس مولر: “إن وصول بوري إلى هالة خطوة مهمة في تربية الأفيال الحديثة”.

وطالب بضرورة الاعتناء بجميع قطعان الأفيال في حدائق الحيوان الأوروبية في مثل هذه الهياكل العائلية الطبيعية.