مانشستر سيتي يتحرك لضم ميسي خلال فترة الانتقالات

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ليونيل ميسي
تسعى بعض الأندية الأوروبية لضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ، خاصة بعد أن تناولت بعض التقارير الإعلامية عن رغبة ميسي مغادرة النادي الكتالوني .
بدأ نادي مانشستر سيتي الإنجليزي التخطيط لبحث إمكانية ضم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية
وبات ميسي على أولويات عدة أندية أبرزها مانشستر سيتي وإنتر ميلان الإيطالي، وذلك بعد تأكيد العديد من التقارير الصحفية الإسبانية، على رغبة اللاعب في الرحيل عن البارسا هذا الصيف، وليس بعد نهاية عقده في يونيو/ حزيران 2021.
وذكرت شبكة “إي إس بي إن” التلفزيونية الأمريكية، أن مانشستر سيتي بدأ التخطيط لضم ميسي، من حلال حساب الأموال المطلوبة لإتمام الصفقة، وذلك عبر معرفة ما إذا كان سيتمكن من التعاقد مع “البرغوث” دون انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف التي يطبقها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”.
ولا يزال الموقف الرسمي لبرشلونة هو أن ميسي ليس للبيع وأنه حال أراد أي نادٍ ضمه، فإن عليه دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده والبالغة 700 مليون يورو.
ورغم ذلك، فإن هناك أطرافا داخل إدارة برشلونة منفتحة على فكرة التفاوض على قيمة بيع ميسي، حال إصرار الأخير على الرحيل هذا الصيف، وذلك لاستثمار الأموال التي ستحصل عليها خزينة البارسا من وراء بيع اللاعب لإعادة بناء الفريق.
وكان ميسي عقد مؤخرا جلسة مع الهولندي رونالد كومان المدير الفني الجديد لبرشلونة أبلغه فيها بأنه يرى نفسه خارج الفريق الكتالوني، أكثر من كونه سيستمر بصفوفه، وذلك لغضبه من الإدارة وتصرفاتها التي أدت لحدوث الخسارة الكارثية ضد بايرن ميونيخ الألماني 2-8 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
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