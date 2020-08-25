تغريدة باللغة الإنجليزية للفنانة إليسا… “أحسن محبين في العالم”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 01:16 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 25 - أغسطس - 2020 1:34 مساءً

شكرت الفنانة اللبنانية إليسا محبيها على التبرعات التي قدموها لمدينة بيروت. وقالت في تغريدة باللغة الإنجليزية عبر “تويتر”: “لدي أحسن محبين في العالم، شكراً على تبرعاتكم لبيروت”.

ولفتت إلى أنها مصدومة بالصور التي ينشرونها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأضافت: “كل واحد منكم يعطي حسب قدرته ومساعداتكم هي أجمل شيء حصل منذ 4 آب”. وتابعت: “أحبكم جداً جميعاً”.

وكانت الفنانة إليسا من الأكثر نشاطاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ وقوع الإبادة الجماعية في مرفأ بيروت من حيث ردّت الفعل العنيفة التي انتابت جميع اللبنانيين إلى تشجيع المبادرات الفردية والجماعية من خلال الجمعيات التي أخذت على عاتقها مساعدة على إعادة بناء البيوت المهدمة إثر الانفجار في مرفأ بيروت.

يذكر ان منزل إليسا تضرر بالكامل إثر الانفجار. وكانت نشرت سابقاً صور لمنزلها المدمر.

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وعلقت إليسا على الصور التي نشرتها عبر حسابها على تويتر: “انفدت بل الحديد والممتلكات، بس مين بيرجع اللي راحوا؟ مين برجعلنا بيروت؟”.

ووقع انفجار مرفأ بيروت يوم الثلاثاء 4 آب أدى إلى سقوط اكثر من 170 قتيل وأكثر من 6000 جريح، وأصرح اليوم أحد المسؤولين بأنه لا يزال هناك 7 مفقودين تحت الركام.

وفي ثوان معدودة، دمّر الانفجار المرفأ بالكامل وتحوّلت الشوارع النابضة بالحياة في جواره إلى ركام.

لكن مواقع التوصل لم تكتف بمشاهد الدمار المروعة، بل أضافت لها صورا التقطت في أزمنة وأمكنة أخرى.

وأثارت الكارثة التي حلّت ببيروت تضامنًا واسعًا عربيًّا وعالميًّا، لكن الأخبار التي انتشرت على مواقع التواصل وبعض المواقع الإخبارية عن إضاءة في مصر أو في تونس أو في سوريا بألوان العلم اللبناني هي أخبار غير صحيحة، والصور المرفقة بها إما مركّبة في معظمها، أو قديمة ملتقطة في مناسبات سابقة.