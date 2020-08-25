كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر سلمى أبو ضيف تنضم لقائمة أبطال حكاية "أبيض وردي" مع جميلة عوض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعاقدت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف على حكاية "أبيض وردي"، ومن المقرر أن تبدأ في تصوير مشاهدها في منتصف شهر سبتمبر المقبل، تمهيدًا لعرضه في شهر أكتوبر المقبل.

حكاية"أبيض وردي" يُشارك في بطولتها كلًّا من جميلة عوض، أحمد خالد صالح، خالد انور، نجلاء بدر، والحكاية من إخراج مريم أحمدي، وتأليف نجلاء الحديني.

مسلسل “إلا أنا ” قصة يسري الفخراني، تدور أحداثه في 60 حلقة، حيث تتكون من مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتدور تلك القصص في أحداث ووقائع حقيقية تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنانة سلمى أبو ضيف الدرامية مشاركتها في مسلسل"حدوتة مرة" الذي تم عرضه في رمضان عام 2019، وشارك في بطولته غادة عبد الرازق، مجدي كامل، أحمد صفوت، محمد شاهين، أحمد صيام، هاجر أحمد، عبير منير، وهو من تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج ياسمين أحمد كامل.