صبحي يرفض محمد رمضان: لا يصلح لمسلسل "أحمد زكي" لهذا السبب

شن الفنان المصري محمد صبحي هجوما حادا على الفنان الشاب محمد رمضان، مؤكدا أنه لا يصلح لتقديم شخصية الفنان الراحل أحمد زكي في مسلسل يتناول قصة حياته.



وقال صبحي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي على القناة الأولى بالتلفزيون المصري إنه لا يرفض تقديم حياة فنان في مسلسل تلفزيوني، لكن ما يستوقفه هو مدى ملاءمة الممثل لتقديم شخصية الفنان الراحل.

وأضاف أنه عارض أحمد زكي نفسه عندما قام ببطولة فيلم عن الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، بسبب الفروقات الكبيرة بين زكي وحليم في المواصفات البدنية والشكل والروح، رغم أنّ زكي كان عبقريا في تجسيد شخصيتي الرئيسين الراحلين جمال عبدالناصر ومحمد أنور السادات في فيلمين ناجحين.

Advertisements





وأكد صبحي أنه يرفض أن يقوم محمد رمضان بتقديم شخصية أحمد زكي في المسلسل، وقال: "أتمنى محمد رمضان ما يعملش ده ويفشل، وأتمنى ألا تهتز صورة أحمد زكي عند المشاهد، لأن الجمهور شايل له (يحفظ له في الذاكرة) أعمال كبيرة جدا".

وأوضح أنّ الفنان أحمد زكي له تركيبة شخصية يحتفظ بها المشاهد في وجدانه، مؤكدا أنه كان يعمل من أجل الفن فقط، وليس من أجل المال، فلم يكن ثريا، وكان بالكاد يمتلك سيارة.

وقال في المقابل: "لما يبقى في وجدان الناس محمد رمضان بيعمل نوعية من المسلسلات والأكشن والغناء، وراجل خلى الجمهور يشوف بيته والـ4 عربيات (سيارات)، المشاهد سيقول أحمد زكي مش كدة، وعشان كدة الأفضل أن يبقى أحمد زكي عند الجمهور بعظمته وجماله، وأحمد زكي لم يكن في حياته حاجة تانية عشان نحولها لسيناريو، وحياته آكل شارب نايم، اتجوز وطلق، كله كان في الفن، وأهم ما يقدمه في مذكراته هو فنه، لذلك لازم يكون فيه حرص شديد جدا".