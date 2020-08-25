شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا تفاعلت نجمات الفن بالرقص على أغنية حسين الجسمى "بالبنط العريض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حازت أغنية "بالبنط العريض" للنجم حسين الجسمى على إعجاب الجميع، خاصة الفنانات، وظهر ذلك من خلال مقاطع الفيديو التى انتشرت لهم وهم مندمجون مع أنغامها ويرقصون على الأغنية التى طرحها النجم الإماراتى منذ أسبوع على يوتيوب وحقق مشاهدات وصلت إلى 15 مليون مشاهدة، وتصدرت منذ طرحها تريند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعى، والأغنية من ألحانه وكلمات أيمن بهجت قمر وتوزيع توما.

وعبرت النجمة سوسن بدر عن حبها للأغنية بطريقة لطيفة، من خلال تصوير نفسها وهى مندمجة فى قراءة عمل، لكنها فى ذات الوقت تسمع كلمات الأغنية وتتمايل مع الموسيقى ثم تمزح فور نطق كلمة "كهربا" من مقطع الأغنية.

أما الفنانة رانيا يوسف فعبرت عن حبها لأغنية "بالبنط العريض" لحسين الجسمي بطريقتها الخاصة، من خلال تركيب مقطع منها على الفيديو الشهير لها وهي تتمايل بتنورة سوداء قصيرة وتوب أبيض.

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وتقول كلمات الأغنية: "حبيبى بالبُنط العريض.. غالى وأقرب م الوريد، حالتى تتشخص جُنون.. بيقولولى أنا بيك مريض، أتارى كُل ما أحب فيك.. بدمنك وبقيت مزاج، أتلحق بقى دى ف إيديك.. ما انت فى لُقاك العلاج، آه لقيت الطبطبة.. وأقوى لو ما انتش بعيد، ضحكتك فيها كهربا.. بابقى زى واحد جديد، حبيبى خدها ومنى ليك.. مشتريك آه مشتريك، فوق ما تتصور كمان.. والوحيد ولا ليك شريك، لو أنا هوصفك اوصف ايه.. عُقد فُل أبيض وفيه، قلب بيدلدق حنان.. مِـلكى بقى وأنا أدرى بيه، آه لقيت الطبطبة.. وأقوى لو ما انتش بعيد، ضحكتك فيها كهربا.. بابقى زى واحد جديد".