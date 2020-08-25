شكرا لقرائتكم خبر عن أول فيديو لفريق "شارموفرز" الغنائى على تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم فريق "شارموفرز"، إلى قائمة الفنانين، والنجوم، والفرق الموسيقية الشهيرة والعالمية، إلى تطبيق "تيك توك"، المتخصص فى الفيديوهات القصيرة، والذى حقق نجاحا جماهيريا كبيرا خلال الشهور القليلة الماضية، حيث استهل "شارموفرز" نشاطه على تيك توك، بفيديو أعلنوا فيه عن تواجدهم فى التطبيق، فيما أعرب مجموعة كبيرة من المتابعين عن سعادتهم لدخول شارموفرز عالم تيك توك، بعد مطالب من القائمين عليه بضرورة التواجد.

@sharmoofers احنا بقينا عالـ تيكتوك ولا اييه ✌???? ##sharmoofers ##sharmoofers_in_da_house♬ original sound - sharmoofers Advertisements

عدد كبير من النجوم والفنانين لجأوا إلى تطبيق "تيك توك" بعد الشهرة الواسعة التى نالها التطبيق عالميا، حيث أصبح النجوم يحرصون على التواصل مع متابعيهم عبر تطبيق تيك توك، بشكل يومى.



الفيديو الأول لشارموفرز



جزء من الفيديو

وفى سياق آخر أعلنت المطربة سميرة سعيد مؤخرا تدشينها حسابا جديدا على تطبيق تيك توك وسط حفاوة من جمهورها، وذلك عبر حسابها بموقع إنستجرام، وظهرت الفنانة سميرة سعيد خلال قيامها بالسباحة داخل البسين مع ابنها شادى، حيث قالت: "على فكرة أنا على تيك توك"، ليرد عليها ابنها شادى، حيث قال لها: "مش هتقولى على"، لتقوم مازحة بمحاولة إغراقه في المياه "على إيه على إيه".