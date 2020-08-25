فيكتور لينديلوف بطل قومي بعد حادث المسنة البريطانية

رنا صلاح الدين - تحول اللاعب السويدي فيكتور لينديلوف، مدافع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى بطل قومي في بلاده، بعدما نجح في مطاردة لص سرق حقيبة امرأة مسنة.
صحيفة "أفتونبلاديت" السويدية اليومية، ذكرت أن ليندلوف البالغ من العمر 26 عاما، كان بالصدفة في مكان الحادثة، فهب لمطاردة لص بعد رؤيته يسرق امرأة تبلغ 90 عاما ويخطف حقيبتها.
ووفقا للصحيفة السويدية، فإن الواقعة شهدتها مدينة فاستيراس السويدية، أثناء قضاء اللاعب عطلة قصيرة في موطنه بعد نهاية الموسم، وركض ليندلوف خلف السارق ونجح في الإمساك به وإبقائه على الأرض، قبل أن يتم استدعاء الشرطة التي وصلت إلى مكان الحادث لتجد ليندلوف قد ألقى القبض على اللص.
وورد في تقرير للشرطة المحلية عن الحادث أنه لولا وجود ليندلوف لتمكن اللص من الهرب، ليظهر الدور البطولي لنجم الشياطين الحمر في الدفاع عن السيدة المسنة.
واتضح فيما بعد أن الجاني هو رجل في الثلاثينيات من عمره مشتبه به حتى الآن بارتكاب جريمة سرقة وتعاطي مخدرات.
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