بعد حفل راقص.. فيروس كورونا ينال من أسرع رجل في العالم

رنا صلاح الدين - أصيب الجامايكي يوسين بولت، بفيروس كورونا ويخضع لعزل ذاتي في منزله في جاميكا بعد أن احتفل بعيد ميلاده 34 الأسبوع الماضي في حفل ضخم بدون كمامات.

وزارة الصحة الجاميكية أكدت أن نتيجة فحص بولت، صاحب الرقم العالمي في سباقي 100 و200 متر، جاءت إيجابية بعد أن نشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق قال فيه إنه ينتظر نتيجة الفحص.

يوسن بولت

صاحب الرقم القياسي العالمي في سباقي السرعة والحاصل على ثماني ميداليات ذهبية أولمبية، قال في الرسالة التي بدا أنه سجلها بنفسه وهو مستلق على الفراش ”لكي أكون في أمان قمت بعزل نفسي وأتعامل مع الأمر ببساطة“.

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بولت، الذي يعد العداء الوحيد الفائز بذهبية سباقي 100 و200 متر في ثلاث ألعاب أولمبية متتالية (2008 و2012 و2016)، أضاف أنه لا يعاني من أي أعراض لكوفيد-19، وهو المرض الذي يتسبب فيه فيروس كورونا المستجد.

يوسن بولت

العداء الأاسرع في العالم قال إنه خضع للفحص بعد يوم واحد من احتفاله بعيد ميلاده في حفل كبير لم يلتزم فيه الكثيرون بوضع الكمامات ورقصوا على أنغام أغنية ”العزل“ (لوك داون) للمغني الجاميكي كوفي.

وكتب بولت في حسابه على "إنستجرام" تعليقا على صورة وهو يحمل ابنته أولمبيا التي ولدت في مايو أيار ”أفضل عيد ميلاد على الإطلاق“.