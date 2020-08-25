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وفاة الفنانة المغربية ثريا جبران عن عمر 68 عاما

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رنا صلاح الدين - توفيت الفنانة المغربية ثريا جبران – وزيرة الثقافة السابقة - عن عمر ناهز 68 عاما، بمستشفى الشيخ خليفة بالدار البيضاء بعد معاناة طويلة مع المرض.

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ووفقا لوكالة أنباء "رويترز"، قالت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية في بيان: إن الفقيدة توفيت مساء الاثنين 24 أغسطس 2020 .. ونقابتنا إذ تستحضر بهذه المناسبة، التاريخ المجيد لفقيدة المسرح المغربي والعربي، وتعتز بعطاءاتها الخلاقة على خشبات مسارح العالم، وفي الدراما التلفزيونية والسينمائية، فإنها تعتبر الفنانة ثريا جبران واحدة من كبار شخصيات الفن والثقافة في بلادنا، وأحد أعلام فن التمثيل في المغرب وفي العالم العربي.

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العديد من المؤسسات الثقافية والفنية نعت الفنانة الراحلة، وفي مقدمتها الهيئة العربية للمسرح.

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الراحلة تعتبر إحدى قامات المسرح المغربي حيث بدأت مشوارها مبكرا وعاشت مرحلة التوهج الفني أواخر الثمانينات والتسعينات، وساهمت في تأسيس فرق مثل (مسرح الشعب) و(مسرح الفرجة) و(مسرح الفنانين المتحدين).

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من مسرحياتها (حكايات بلا حدود) و(نركبو الهبال) و(بوغابة) و(النمرود في هوليوود) و(امرأة غاضبة) و(جنان الكرمة) و(خط الرجعة) و(العين والمطفية) و(عود الورد).

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ثريا جبران تولت منصب وزيرة الثقافة في المغرب في الفترة من 2007 إلى 2009 بحكومة عباس الفاسي.. وحصلت على العديد من الجوائز والأوسمة منها وسام الاستحقاق الوطني ووسام الجمهورية الفرنسية للفنون والآداب.

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