ألكساندر زينشينكو يحتفل بزفافه ويعتذر عن تصريحات زوجته

رنا صلاح الدين - اقتطع اللاعب ألكساندر زينشينكو، مدافع فريق مانشستر سيتي وقتا من يوم زفافه، لتوضيح تعليقات صدرت منه ومن زوجته فلادا سيدان، حول الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي عقب الخسارة من ليون، والخروج من دوري أبطال أوروبا.

ردة الفعل على فيديو الذي ظهرت فيه زوجة زينشينكو التي تعمل مراسلة صحفية لإحدى المحطات، عبر قناتها الخاصة على موقع "يوتيوب"، وهي تنتقد جوارديولا، يبدو أفسد حفل الزفاف.

الفيديو أثار غضب جماهير السيتي، بعد انتقاد سيدان لتجربة مدرب السيتي جوارديولا اللعب بـ3 مدافعين على حساب اللعب بطريقته المعتادة بـ 4 مدافعين في مباراة مهمة.

زينتشنكو لجأ إلى وسائل التواصل الاجتماعي للدفاع عن نفسه وعن زوجته، إذ نشر بيانا عبر حساباته الرسمية يوضح فيها: "على الرغم من كون زوجتي صحفية، إلا أنها مشجعة أيضا، خلال الموسم سافرت كثيرا معنا في كل المباريات على أرضنا، أو خارجها لكونها من أكبر مشجعي السيتي".

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ألكساندر زينشينكو

اللاعب أضاف: "نتفهم الآن أنها لم يكن من المفترض أن تنشر ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي كونها زوجتي.. لكنها لم تحاول أن تفرض رأي صحفي على المدرب، فقط عبرت عن إحباطها كمشجعة، أكتب الآن من زواجي، فبدل من الاستمتاع بتلك اللحظة الرائعة، يتوجب علي القيام بذلك، وأتمنى أن تتفهموا ذلك".

ألكساندر زينشينكو

اللاعب اعتذر على تعليقاته الخاصة بخطط بيب عقب المباراة قائلا: "لم أقل أي شيء سيء، لذلك لا تفهموا كلماتي بصورة خاطئة، أردت أن أشرح أننا كلاعبين نفهم تأثير الخطط التكتيكية، وأننا يمكننا التكيف معها إذا كانت لدينا خبرة كبيرة، وفي مباراة ليون خسرنا، ولكن هذا لا يعني أن المدرب أخطأ بمحاولة التجربة".

واختتم: "إذا شاهدتم مقابلاتي السابقة، وطريقة كلامي عن المدرب، ستصدقوني بأنه رقم 1".