“برلين السينمائي” يلغي الفوارق الجنسية في جوائزه

متابعة بتجــــــــــــرد: أعلن مهرجان برلين السينمائي الدولي (برليناله)، اليوم، أنه ابتداءً من العام المقبل، ستكون جوائزه الخاصة بالأداء محايدة الجنس.

ويعتزم المهرجان تسليم جوائز أفضل أداء تمثيلي بطولي وأفضل أداء تمثيلي مساعد بدون التمييز بين الممثلين والممثلات.

وقال مديرا المهرجان ماريته ريسنبيك وكارلو خاتريان: «نعتقد أن عدم فصل الجوائز في مجال التمثيل على أساس الجنس هو إشارة إلى وعي أكثر حساسية تجاه النوع الجنسي في صناعة السينما».

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وعلى الرغم من الجائحة، سيقام المهرجان في فبراير المقبل كحدث مادي، بحسب بيانات المنظمين.

وأضاف المنظمون أنه سيُجرى توفير أكبر قدر ممكن من العناية لضمان سلامة جميع الضيوف.

ويُعد مهرجان برليناله، المقرر إقامته في العاصمة الألمانية خلال الفترة من 11 حتى 21 فبراير 2021، من أهم المهرجانات السينمائية في العالم، إلى جانب مهرجاني كان والبندقية.