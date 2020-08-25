آيرلاند بالدوين: امرأة يائسة هاجمتني

متابعة بتجـــــــــــرد: أكدت الممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية آيرلاند بالدوين تعرضها لهجوم واعتداء على يد امرأة محتاجة للمال ويائسة بسبب تبعات كورونا الاقتصادية.
وسردت ابنة أليك بالدوين وكيم باسنجر، على إنستغرام تفاصيل القصة قائلة: «بينما كنت في موقف السيارات مساءً، إذ بامرأة تفاجئني بلكمات على وجهي لتسرق متعلقاتي وتقفز سريعاً في سيارة مع زوجها هاربة».
وأرفقت بالدوين، 24 عاماً، روايتها بصور تظهر الكدمات على وجهها.
وأشارت إلى أن المرأة ألقي القبض عليها من قبل الشرطة، التي أكدت لها أن هذه السرقات باتت متكررة نظراً لما خلفه كورونا من تداعيات مالية على الأفراد، بسبب فقدانهم وظائفهم أو دخولهم المادية المعتادة، ما حولهم لبائسين ويائسين يبحثون عن المال بأي طريقة.
ونصحت بالدوين جمهورها بضرورة توخي الحذر والانتباه للناس من حولهم كي لا يتعرضوا لهذه الأمور.
من جهة أخرى، احتفلت بالدوين، أخيراً، بمرور 6 سنوات على شفائها من اضطرابات الشهية والأكل، والشره المرضي، مشيرة إلى معاناتها لسنوات من تلك الأمراض، التي ناضلت للتخلص منها.
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