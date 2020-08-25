ميلانيا ترامب تفتتح معرضًا فنيًا لرسومات الأطفال

متابعة بتجـــــــــــرد: تحيي ميلانيا ترامب الذكرى الـ100 لحصول النساء على الحق في التصويت بمعرض فنون قائم على أعمال أطفال من الولايات الـ50 ومنطقة كولومبيا.

ووصفت السيدة الأمريكية الأولى تبني تعديل القرن الـ19 في الدستور والذي يمنح النساء حقوق التصويت بأنه نقطة تحول في حركة حقوق المرأة.

وفي تصريحات أعدت للفعالية أمام البيت الأبيض، قالت ميلانيا ترامب إن المعرض سيشجع الآباء على الحديث مع أطفالهم في محادثات مهمة تتعلق بالمساواة ومساعدتهم في فهم التاريخ خلف النضال من أجل حقوق النساء.

واستغلت ظهورها أيضاً يوم افتتاح المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري للترويج لأوجه معينة في سجل زوجها بشأن قضايا المرأة، وذلك في حين أظهرت استطلاعات الرأي أن الرئيس دونالد ترامب يواجه تراجعاً في معدلات التأييد بين الناخبات.