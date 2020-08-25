فن ومشاهير

كريم فهمي بالأبيض والأسود في جلسة تصوير جديدة

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متابعة بتجـــــــــــــرد: نشر الفنان المصري كريم فهمي صورًا جديدة له بالأسود والأبيض من أحدث جلسة تصوير عقدها مؤخرًا.

وظهر كريم فهمي في الصور مستلقيًا على الفراش في لقطات عفوية نالت استحسان متابعيه، فنالت الصور أكثر من 100 ألف إعجاب (لايك) في ساعات قليلة جدًا.

يشار إلى أن فهمي يمضي إجازة برفقة عائلته وهو ما ظهر في صورة نشرها على حسابه الخاص على التطبيق وظهر فيها برفقة زوجته وهما يرتديان الملابس الصيفية في أحد المنتجعات البحرية في الساحل الشمالي.

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