متابعة بتجـــــــــــــرد: نشر الفنان المصري كريم فهمي صورًا جديدة له بالأسود والأبيض من أحدث جلسة تصوير عقدها مؤخرًا.
وظهر كريم فهمي في الصور مستلقيًا على الفراش في لقطات عفوية نالت استحسان متابعيه، فنالت الصور أكثر من 100 ألف إعجاب (لايك) في ساعات قليلة جدًا.
يشار إلى أن فهمي يمضي إجازة برفقة عائلته وهو ما ظهر في صورة نشرها على حسابه الخاص على التطبيق وظهر فيها برفقة زوجته وهما يرتديان الملابس الصيفية في أحد المنتجعات البحرية في الساحل الشمالي.
كانت هذه تفاصيل خبر كريم فهمي بالأبيض والأسود في جلسة تصوير جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.