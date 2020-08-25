أحمد حلمي يمازح جمهوره بصورة طريفة

متابعة بتجـــــــــــــرد: مازح الفنان أحمد حلمي جمهوره بصورة طريفة له؛ نشرها من خلال حسابه الشخصي على إنستغرام. وهو جالس على البحر لا يظهر في الصورة غيره، وهو يخاطب شخصاً لا يظهر معه، مؤكداً له أنه سوف يقوم من على الشاطئ ولا داعي للضرب، وكتب معلقًا على صورته: “أنا هقوم بس من غير ما تضرب “.

وكان حلمي قد نشر تعليقًا عبر حسابه على “تويتر” يُساند فيه الأطفال الذين أصيبوا في أحداث لبنان بسبب انفجار بيروت.

وقال حلمي: “واحدة من أجمل بلاد العالم بتمر بكارثة محصلتش في تاريخها قبل كده”.

وأضاف: “لبنان بتعانى من أزمة فوق الأزمة، وأنا النهاردة كسفير للنوايا الحسنة ليونيسيف مصر بطلب منكم تدعموا تدخلات يونيسيف علشان نساعد كل طفل”.

وكان آخر أعمال حلمي فيلم “خيال مآتة” الذي شارك في بطولته كل من بيومي فؤاد ومنة شلبي واخراج خالد مرعي وتأليف عبد الرحيم كمال.