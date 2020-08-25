شكرا لقرائتكم "رسالة لأبناء الأفاعي".. هل تفكر نجوى كرم بالهجرة من لبنان؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كما العديد من اللبنانيين يكتنف الغضب والألم على بيروت قلب الفنانة نجوى كرم. فهي من الفنانات اللواتي لهن رأي واضح في "الطبقة الفاسدة" في لبنان، وقد عبرت صراحة عن حزنها هذا لـ"العربية.نت" بعد الانفجار الذي دمر مرفأ العاصمة مخلفاً أكثر من 180 قتيلاً.

وأوضحت كرم أنها كانت في منطقة في شمال لبنان تلجأ إليها أسبوعياً للخلوة والتأمل حين وقع الانفجار ، لافتة إلى أنها قدمت رسالة مسجلة سابقا عبرت فيها عما شعرت به ولا تزال تجاه السياسيين.

رسالة للسياسيين

وقالت في حينه : "ذبحونا وذبحوا البلد وأطفأوا أحلامنا، تسببوا بهجرة أولادنا وأدمغتنا، نهبونا وسرقونا وأفلسونا وكأنهم لم يفعلوا شيئاً، يجب أن تدخل الثورة إلى بيوتكم يا أولاد الأفاعي، ما زلتم تتقاتلون على السلطة، رائحة الطيون والزعتر حلّت محلها رائحة جثث أولادنا".

كما اعتبرت في حديثها للعربية.نت أن "تلك الحادثة مؤلمة وبكل أسف، فقد كتبها التاريخ في نهار أسود من أيام لبنان بعدما ترمّد مرفأ بيروت، حصل هذا بعد الأزمات السياسية والصحية والمناخية التي مر بها الوطن، لذلك لم يكن وقع الانفجار سهلاً علينا لكننا نحن شعب لا يفقد الأمل".

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من مرفأ بيروت - فرانس برس

إلى ذلك، طالبت بالكشف عن المتورطين في هذه الفاجعة التي قتلت أبرياء وأزهقت أرواح ضحايا هم "نور العينين".

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وتابعت "تربينا على وقع الحروب في وطننا على مدى 40 سنة، منها الحروب السياسية والعسكرية والاقتصادية وبقينا واقفين على أقدامنا".

وشددت نجوى كرم على أنها لا تفكر في الهجرة أبداً من لبنان، موضحة "لن أتخلى عنه في هذه المحنة، فهل يمكن للأم أن تترك ولدها إذا كان مريضاً ويعاني حتى لو تعبت أو نفد لديها الأمل؟ بصراحة لا أستطيع الهجرة من لبنان".

وعن جديدها في المجال الفني، قالت "ليس وارداً إطلاق أي عمل فني جديد حالياً.. ما إلنا نفس نغني".