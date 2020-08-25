حسن الرداد يرد لأول مرة على خبر انفصاله عن إيمي سمير غانم

صرح الفنان حسن الرداد لأول عن حقيقة الأخبار التي تم تداولها مؤخرا عن انفصاله عن زوجته الفنانة ايمي سمير غانم ونفى كل هذه الشائعات وأكد أن هذا مجرد كلام ليس له أساس من الصحة وكان هذا خلال لقائه في برنامج lite show الذي يتم إذاعته عبر شاشة قناة الحياة.

وتابع الرداد قائلا: «انا مبحبش ارد ولكن الإشاعات اللي طلعت مؤخرا اللي بيروج للاشاعات دي لما بيجي يختار بيختار كابلز محبوب او له رواج علشان يقدر يحقق الترند اللي هو عايزة».

وكشف حسن الرداد خلال اللقاء عن انه يحضر لفيلم أكشن جديد سيكون مفاجأة ويحضر لفيلم آخر ولكن لم يعلن عنه الان.

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يحتفل حسن الرداد بطرح فيلمه الجديد «توأم روحي» الذي تم طرحه في السينما مؤخرا وحقق نجاح كبير ويشارك في البطولة أمينة خليل وعائشة بن أحمد وهو من تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن.

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