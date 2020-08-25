هالة صدقي توضح أسرار جديدة عن الخلافات والإهانة مع زوجها

قالت الفنانة هالة صدقي، إنها تتعامل مع زوجها باحترام رغم الخلافات التي بينهم لأنه والد طفليها، معلقة: «تركنا في موقف صعب لكن الحياة خيارات».

وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، المُذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء اليوم الأحد، أن زوجها حاول الرجوع لها بعد أن هاجر إلى أمريكا لكنها رفضت، قائلة: «استحملت خمس سنوات إهانات على الفيسبوك».

وفي الحديث في التشكيك بأنها أنجبت من خلال استخدام بويضات امرأة أخرى قالت إنها تمتلك جواز سفر أمريكي لذلك إذا رغبت في فعل ذلك كانت سافرت إلى أمريكا وليس إنجلترا.

وتابعت أنها قبل الزواج أجرت عددا من التحاليل؛ لإثبات أنها تستطيع الإنجاب كما هو متعارف عليه في الديانة المسيحية، مؤكدة أنها لن تتنازل عن حقها وستطالب بإجراء تحليل DNA.

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وكان قد أثار صلاح السقا محامي زوج الفنانة هالة صدقي، حالة من الجدل عقب ظهوره مساء الخميس الماضي، عبر أحد القنوات على موقع يوتيوب، بعد أن وجّه اتهامات لهالة بالإستيلاء على أموال زوجها، و رفع دعوى إنكار نسب ضدها.

وصرح المحامي أنهم رفعوا الدعوى إلى القضاء والقضية تحمل رقم 107 لعام 2020ولم يحضر أحد من طرف هالة صدقي في جلسة 12 يوليو وأن الدعوى تم تأجيلها إلى 20 سبتمبر المقبل وتم إخطار هالة لكنها لم تأت إلى المحكمة

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