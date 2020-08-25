كريم عفيفي يُؤكِّد أنّ "علاء الدين" كسر عُقدة الخواجة وعز فاجأه على المسرح

أعرب النجم الشاب كريم عفيفي عن سعادته بالمشاركة في بطولة عمل مسرحي بحجم "علاء الدين" بكل ما يحتويه من إبهار شديد في كل تفاصيل العمل بداية من الملابس والموسيقى حتى التكنولوجيا الحديثة التي لم نرها من قبل سوى في المسارح العالمية وكنا نعتبرها "عقدة الخواجة".



وقال عفيفي: "بدايتي كانت من المسرح وانطلاقتي جاءت على خشبته، لكن العمل في مسرح كايرو شو يتميز بالاحترافية الشديدة والنظام الدقيق في كل التفاصيل الي جانب الروح الحلوة التي تحيط بالمكان، وعن شخصية "قفة" التي يقدمها في المسرحية لفت كريم عفيفي إلى أنها أضافت بهجة وروحا إلى العمل على الرغم من أنها غير موجودة في النص الأصلي.

وأضاف مازحا: "قفه هو البديل لقرد علاء الدين في القصة الأصلية لكن عشان مش هينفع نجيب قرد على المسرح اخترعنا قفة"، وتابع: "قفة أضاف بعدا إنسانيا هاما وهو قيمة الصداقة الحقيقية التي لا تهتز حتى وإن تسببت لطرفيها في مشاكل".



وكشف عن علاقته بالنجم الكبير أحمد عز، أكد عفيفي، وأكد أنه ميجا ستار كما يجب أن يكون وأنه كان مفاجأة كبيرة له داخل وخارج العرض، مضيفا: "على الرغم من سعادتي الكبيرة بالعمل مع نجم بحجمه حين عرض علي الدور فإنني لم أتصور مدى رقيه على المستوى الإنساني واحترامه للجميع ومساعدته وتشجيعه الدائم لي ولهم، وعلى مستوى العمل لم أتخيل أن يكون له هذا الحضور الكبير والتمكن في أول ظهور له على المسرح".

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