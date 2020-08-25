شكرا لقرائتكم خبر عن "قوت القلوب" و"إلا أنا" أول المسلسلات الجديدة بعد رمضان.. اعرف مواعيد العرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد شاشات التليفزيون لاستقبال مسلسلات جديدة للعرض على شاشتها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وتحديداً فى شهر سبتمبر المقبل، حيث تستكمل قناة dmc عرض حكايات مسلسل "إلا أنا"، بحكاية "أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع يوم السبت المقبل 29 أغسطس، وذلك بعد أول حكايتن من العمل قبل شهر رمضان الماضى، الأولى "بنات موسى" بطولة وفاء عمر، والثانية "سنين وعدت" بطولة أروى جودة.

حكاية "أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع بيومى فؤاد وسلوى عثمان ونور محمود، نانسى صلاح، شاهيستا سعد، رامى الطمبارى، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام وهو تأليف أمين جمال، وشريف يسرى، وإخراج أحمد حسن وإنتاج المتحدة للخدمات الاعلامية بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.



امل حياتى

بينما تبدأ قناة الحياة فى عرض النصف الثانى من حلقات مسلسل "قوت القلوب" للفنانة ماجدة زكى والمكون من 25 حلقة، يوم 5 سبتمبر المقبل، وذلك بعد عرض النصف الأول من الحلقات الذى كان عبارة عن 25 حلقة أيضاً قبل شهر رمضان الماضى.

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"قوت القلوب" بطولة ماجدة زكى، خالد زكى، رانيا فريد شوقى، سهر الصايغ، محمد أنور، إسلام جمال، كارولين خليل، هايدى رفعت، نورهان، فراس سعيد، نرمين ماهر، ديانا هاشم، أحمد حلاوة، سامى مغاورى، وتأليف محمد الحناوى وعدد من الفنانين الشباب وإخراج مجدى أبو عميرة، وإنتاج شركة سينرجى .



مسلسل قوت القلوب

ويتبقى فى مسلسل "إلا أنا" 3 حكايات هم "أمر شخصى" بطولة شيرى عادل وإخراج محمود كامل وانطلق تصويرها، و"ضى القمر" بطولة كندة علوش وإخراج مصطفى فكرى، و"لازم أعيش" بطولة جميلة عوض وإخراج مريم أحمدى ومقرر انطلاق الحكايتن فور الانتهاء من "أمر شخصى".



حكاية لازم أعيش