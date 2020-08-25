شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال "أسود فاتح" ينتهون من تصوير آخر مشاهد المسلسل بعد أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور أبطال مسلسل "أسود فاتح" المشاهد الأخيرة من العمل فى العاصمة اللبنانية بيروت يومياً بشكل مكثف، دون الحصول على إجازات فى العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك للانتهاء من العمل بالكامل بعد أسبوع مع نهاية أغسطس الجارى، على أن يعود أبطال العمل إلى القاهرة فور الانتهاء من آخر المشاهد وبعدها يتم تحديد موعد عرض على الفضائيات.

وكان المسلسل قد توقف تصويره قبل شهر رمضان الماضى وتأجيل عرضه، بسبب أزمة فيروس كورونا وقرار تعليق حركة الطيران فى مصر ولبنان للوقاية من انتشار الفيروس، وهو ما أدى إلى صعوبة استكمال المشاهد المتبقية لوجود معظم أبطال العمل فى مصر.

مسلسل "أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي، وروجينا، وأحمد فهمي، ومعتصم النهار، وصبري فواز، وعمر السعيد، وفراس سعيد، ورانيا منصور، وحسام الجندي، وحنان سليمان، ونانسي صلاح، وناصر سيف، ونبيل نور الدين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى لا يخلو من التشويق، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

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وكان آخر أعمال هيفاء وهبى فى الدراما مسلسل "لعنة كارما" مع المخرج خيرى بشارة والذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى، فيما شاركت كضيفة شرف فى مسلسل "الواد سيد الشحات" مع أحمد فهمى وهنا الزاهد وإخراج أحمد الجندى، حيث ظهرت خلال حلقتين فى العمل.