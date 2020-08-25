أفلام سينمائية حملت أسماء أشهر السنة.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر :

حرص صناع الدراما على تسليط الضوء على أشهر السنة من خلال أعمال فنية، وحمل كل فيلم اسما من أشهر العام.

ونرصد لكم في التقرير التالي عدد من الأفلام التي تناولت أشهر السنة:

فيلم " 30 مارس"

تناولت السينما شهر مارس، من خلال فيلم "30 مارس" الذي ينتظر صناعه طرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

ينتمي العمل لنوعية السيكو دراما وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول جريمة قتل تقلب حياة بطلة العمل دينا الشربيني ومعها الفنان أحمد الفيشاوي والذي يجسد دور مريض نفسي يتورط في كثير من المشاكل.

فيلم "30 مارس" تأليف حميد المدني، إخراج أحمد خالد موسى، وبطولة كل من أحمد الفيشاوي، ‏ودينا الشربيني، وخالد الصاوي، وانجي المقدم، وأسماء أبواليزيد، ‏وندى موسى، وصبري فواز، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ومحمد على ‏رزق، وأحمد خالد صالح .

فيلم "فبراير الأسود"

تناولت السينما شهر فبراير، كأحد أشهر السنة من خلال فيلم "فبراير الأسود"، الذي عرض عام 2013 .

ودارت أحداثه في إطار كوميدي حول دور وقيمة العلم والعلماء وتجاهل الوطن لهم..حول أخوين: حسن (خالد صالح) دكتور في الجامعة، وصلاح (طارق عبدالعزيز) يعمل عالم كيميائي وينتهي به المطاف للعمل في تصنيع الطرشي، ويحدث لهما موقف مأساوي يجعلهما يفكران جديًا في الهجرة خارج البلاد بصبحه زوجتيهما وأبنائهما أو تزويج اﻷبناء من أبناء الطبقات الثرية ذات النفوذ.

"فبراير الأسود" شارك في بطولته: خالد صالح وطارق عبد العزيز، وأمل رزق وألفت إمام وميار الغيطي وإدوارد وسليمان عيد وياسر الطبجى، وضيوف الشرف أحمد زاهر وأنعام سالوسة، أما التأليف وإخراج محمد أمين.

فيلم "30 فبراير"

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قدم الفنان سامح حسين، فيلم "30 فبراير" الذي عرض بالسينمات عام 2012 .

ودارت أحداثه حول شاب يعاني من حرمان عاطفي إلى أن يلتقي بفتاة تجسد شخصيتها أيتن عامر، فتنقلب حياته رأساً على عقب، ويتناول الفيلم حياة اثنين يلازمهما دائما سوء الطالع، أولهما نور (أيتن عامر) المراسلة في إحدى القنوات الإخبارية؛ والتي دائما ما يصادفها سوء حظ كبير في عملها، وتتعرض لمآزق عديدة في كل تقرير تكلف به، والثاني هو (سامح حسين) ذلك الشاب الذي يتعرض للعديد من المشاكل والمواقف السيئة، إلا أنه تحدث بعض المفاجآت تغير حياته فجأة للأفضل

فيلم "30 فبراير" من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج معتز التوني، وشارك في بطولته سامح حسين ، آيتن عامر، لطفي لبيب، علاء مرسي، إدوارد، صفاء جلال ، عايدة رياض.

فيلم "برد يناير"

وخاض الفنان محمد رمضان، بطولة فيلم قصير حمل اسم "برد يناير"، وشارك العمل في مهرجانات دولية منها مهرجان "لاهاي" لسينما المرأة العربية.

دارت أحداث الفيلم حول أم فقيرة تقطن مع أطفالها في حجرة بلا أثاث أو باب، بعد قيام الأب ببيع كل محتويات الحجرة، مما يضطر الأم للعمل كبائعة أعلام أثناء ثورة 25 يناير، لتتمكن من شراء باب جديد للغرفة يحميها وعائلتها من برد يناير، وتواجه الأم العديد من أطفالها بسبب الأحداث السياسية، مثل "يعنى إيه نظام؟".

ويرصد الفيلم أخطاء عصر الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك من خلال رصد حياة أم فقيرة ، وحاز على العديد من الجوائز الدولية، كأفضل فيلم روائي قصير من مهرجان بوسان بكوريا الجنوبية 2012، وأفضل فيلم عن الثورة من مهرجان الإسكندرية 2011.

فيلم"برد يناير" بطولة محمد رمضان وإيمي، ومن إخراج روماني سعد.

فيلم "نوفمبر الجميل"

تناولت السينما شهر نوفمبر، كأحد أشهر السنة، من خلال الفيلم الأمريكي"نوفمبر الجميل" الذي تم عرضه بالسينمات عام 2001 .

الفيلم يتحدث عن شابة تتعلق بشاب لمدة شهر بالإضافة إلى اللمسات الكوميدية المذهلة إلا أنها تريد الاستقرار معه لشهر ونتيجة لأنه تسبب في منعها من السواقة، تحتاج إليه لكنه رفض ومن ثم تراجع عندما شعر بعدم الاستغناء عنها، ونتيجة لمرضها لا تود أن يعيش معها لتظل اللحظات الحميمة فيما بينهم.

الفيلم من تأليف بول يوريك وكورت فويلكر، ومن إخراج بات أوكونور، وبطولة كيانو ريفز وتشارليز ثيرون.