ولاء الشريف في كواليس خيط حرير: "دعواتكم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى: نشرت الفنانة ولاء الشريف صورا لها من كواليس تصوير مسلسل "خيط حرير"، عبر حسابها على "إنستجرام". وظهرت ولاء وهي تلتقط صورا سيلفي خلال مراجعة أحد المشاهد، وعلقت: "خيط حرير. دعواتكم". يذكر أن مسلسل خيط حرير بطولة مي عز الدين، وإخراج إبراهيم فخر، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك، وكان من المقرر عرضه في رمضان الماضي، لكن تأجل تصويره بسبب فيروس كورونا.

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