إطلاق سراح رونالدينيو بعد 5 أشهر على احتجازه

رنا صلاح الدين - أفرجت السلطات في باراجواي عن النجم البرازيلي السابق رونالدينيو، الذي كان محتجزا منذ 6 أشهر في باراجواي بتهمة استخدام جواز سفر مزوّر.

ووفقا لـ"يورو نيوز" فقد أعلن القاضي المكلف بالقضية غوستافو أماريلا، إطلاق سراح نجم كرة القدم رونالدينيو، وقرر القاضي أيضا إطلاق سراح شقيق رونالدينيو، روبرتو دي أسيس موريرا الذي وجهت إليه التهمة عينها.. حيث كانا رهن الاعتقال منذ 6 مارس الماضي.

رونالدينيو

رونالدينيو صاحب الـ 40 عاما، لاعب باريس سان جرمان الفرنسي وميلان الإيطالي السابق، كان قد وصل وشقيقه إلى أسونسيون في الرابع من مارس قادمين من البرازيل وأحضرا جوازي سفرهما لشرطة الهجرة التي لم تلاحظ على الفور أي مشكلة في الوثائق.

بعد ساعات، عندما تم التنبه لموضوع التزوير، داهمت الشرطة الفندق الذي يقيم فيه اللاعب المتوّج بلقب الكرة الذهبية عام 2005 حيث يروّج لكتاب وحضور مؤتمرات ترعاها جمعيات خيرية تهتم بالأطفال المحرومين، وعثرت على جوازي السفر المزورين.. وتوسّع التحقيق منذ ذلك الحين ليشمل قضية احتمال تبييض أموال.

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رونالدينيو

وبعد نحو شهر خلف القضبان، انتقل رونالدينيو وشقيقه، في السابع أبريل إلى فندق بالماغورا المعاد تأهيله أخيرا عام 2019، والواقع في مبنى مشيّد مطلع القرن العشرين في أسونسيون، بعد دفع كفالة مالية مقدرة بحوالي 1,6 مليون دولار أمريكي.

وتم القبض على 18 شخصا على صلة بالقضية، معظمهم مسئولين في قسم الهجرة أو ضباط الشرطة.

رونالدينيو

رونالدينيو يعد من أبرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم، وقد احرز تقريبا كل الألقاب المتاحة له من كأس عالم 2002، كوبا أمريكا، كأس القارات، دوري أبطال أوروبا، الدوري الإسباني والإيطالي، والكرة الذهبية.