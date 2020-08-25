«الزعيمة».. سيدة بايرن ميونيخ الحديدية ترفض فضح جروب اللاعبين.. صور

رنا صلاح الدين - كاثلين كروجر، الملقبة بـ"الزعيمة" هي مدير الفريق الأول لكرة القدم لبايرن ميونيخ الألماني، أصبحت وجها مألوفا للغاية في الأسابيع الأخيرة، وخاصة خلال دوري أبطال أوروبا.

كاثلين البالغة من العمر 35 عاما، تسيطر على كل شيء في فريق بايرن ميونيخ الأول للرجال، وهي مولودة في مقاطعة بافاريا، وتشجّع بايرن ميونيخ طوال حياتها.

كاثلين كروجر

مديرة الفريق كانت قد مارست رياضة الكاراتيه في صغرها، لكنها تخلت عنها من أجل كرة القدم، وانضمت إلى فريق سيدات بايرن ميونيخ عام 2003 في الـ 18 من عمرها، لكنها اعتزلت بعد 6 سنوات وتفرغت لدراسة الإدارة الدولية.

هانز فليك، المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ يطلق عليها لقب "الزعيمة".

كاثلين كروجر

جماهير بايرن ميونيخ تعرفها جيدا بسبب مشاهدتها أسبوعيًا على الخط الجانبي للملعب، لكن في الأسابيع الأخيرة تابعتها جماهير الكرة حول العالم بسبب نظام دوري أبطال أوروبا المضغوط، فبرز التساؤل: من هذه السيدة التي تجري التغييرات؟.

كاثلين كروجر

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أولي هونيس رئيس النادي تحدث معها بشأن أمر يخص فريق السيدات، ثم أخبرها أنهم في حاجة إلى شخص ليساعد كريستيان نيرلينجر، ووافقت وبعد عدة سنوات، تم ترقيتها لتكون مديرة الفريق الأول، وتحظى الآن بمكتبها الخاص في الدور الثاني بمجمع تدريبات بايرن ميونيخ.

كاثلين كروجر

كاثلين كروجر تحظى بثقة كبيرة بين لاعبي بايرن ميونيخ، والدليل أنها الشخص الوحيد من خارج المجموعة المتواجد في "جروب واتساب" الخاص باللاعبين.. وتقول عن التجربة: "على الجروب تكون هناك الكثير من النكات، والصور المضحكة التي تُرسل، لكني لن أفضح أي شيء، شفتاي مغلقتان".

كاثلين كروجر

كاثلين كروجر

كاثلين كروجر

كاثلين كروجر

كاثلين كروجر