حسين الجسمي الأوّل على أنغامي

متابعة بتجــــــــــــرد: قبل أيام، طرح النجم الإماراتي حسين الجسمي، عبر قناته الرسمية في موقع “يوتيوب”، فيديو كليب أغنيته الجديدة “بالبنط العريض”، من ألحانه، كلمات أيمن بهجت قمر، وتوزيع توما.

أغنية “بالبنط العريض” تُعتبر أوّل أغنية من ألحان حسين الجسمي من اللون الغنائي المصري، واضعًا لحنًا جميلًا ومميزًا يفيض بالفن والإحساس، متناسبًا مع كلمات الأغنية الذي يقول في مطلعها: حبيبي بالبُنط العريض غالي وأقرب م الوريد حالتي تتشخص جُنون بيقولولي أنا بيك مريض”.

الأغنية، اعجبت الجمهور الذي قام بتداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي، دفعت بالفنان حسين الجسمي الى احتلال المرتبة الأولى في قائمة أنغامي للأغاني الأكثر استماعًا.