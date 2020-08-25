جاستن بيبر وهايلي بالدوين ينتظران طفلهما الأول؟

متابعة بتجــــــــــــرد: نشر المغني الكندي جاستن بيبر صورة له عبر حسابه على انستغرام برفقة طفلة شقيقته الرضيعة، ما دفع بالنجم دوين جونسون المعروف بـ “ذا روك” بالتعليق على الصورة بالقول: “نتوقع ان تنجب انت و H في عام 2021”.

تعليق “ذا روك” أثار التكهنات حول هل ينتظر جاستن وهايلي أول مولود لهما في عام 2021، وهل سيتشاركان مع الجمهور بهذا الخبر السعيد؟

في نفس السياق، يحرص “بيبر” في التعبير عن حبه لزوجته عارضة الأزياء هايلي بالدوين بشكل مستمر، حيث لا يمر يوم إلا ويتخذ من حسابه عبر موقع انستغرام منبراً لينشر صورة لها وهو يتغزل بها بكلمات الحب.

نذكر ان بيبر وبالدوين تزوجا في سبتمبر 2019 في نيويورك، ثم جددا عهد الزواج خلال مراسم دينية في اكتوبر 2019 بحضور الأقارب والاصدقاء.