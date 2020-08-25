ماذا حققت أغنية محمد عبده الجديدة “يا أمنيات”؟

متابعة بتجـــــــــــرد: حققت أغنية “يا أمنيات” للفنان السعودي محمد عبده أكثر من 5 ملايين مشاهدة منذ طرحها قبل 3 أسابيع عبر قناة شركة “روتانا” الرسمية في موقع “يوتيوب”.

أغنية “يا أمنيات”، من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان الفنان الدكتور عبد الرب إدريس.

وأتى هذا العمل الغنائي الجديد بعد تعاونات غنائية عدّة، جمعت تركي آل الشيخ ومحمد عبده، آخرها أغنيةٌ بعنوان “يا جرحها”، جاءت ضمن إصدارات عيد الفطر الماضي، ولحَّنها أيضًا عبد الرب إدريس.

ويتعاون فنان العرب مع عبد الرب إدريس مجددًا استمرارًا للإثراء الفني فيما يقدمه من أعمالٍ، وبعد إمتاعه جماهيره بأغنية من ألحانه في مايو الماضي، مكرِّرًا التجربة مرة أخرى بعملٍ غنائي موسيقي ممنهج.