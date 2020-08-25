محمد عساف يطرح “سلام الله”

متابعة بتجــــــــــرد: طرح النجم الفلسطيني محمد عساف أغنيته الجديدة “سلام الله” عبر موقع يوتيوب والتي تحمل اللهجة الفلسطينية. ونشر عساف مقطعًا من الأغنية الجديدة عبر حسابه الرسمي في موقع “إنستغرام” وعلق قائلًا: “أقدم لأهلي وأحبتي عملي الجديد سلام الله”.

الأغنية الجديدة تحمل كلمات الشاعر سايد السويركي وألحان ياسر عمر وإخراج معن سمارة. وتقول كلمات الأغنية: Advertisements “سلام الله على ناي الهوى والنور

سلام الله وباسمو اتقدر المقدور

وطن متكتف وخايف

بشوف الدرب مش شايف

يا شوق ولهفة العارف

بعون الله الحلم منصور”. وكان محمد عساف قد دخل القفص الذهبي مؤخراً بحفل زفاف أقامه في دبي وحضره عدد من الأهل والأقارب بسبب أزمة كورونا.

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